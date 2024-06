Nel 2010 facevano il loro debutto sugli scaffali le bambole della linea Monster High, un gruppo di amiche, figlie dei mostri più celebri da Dracula al mostro di Frankenstein, che vivevano la loro vita da adolescenti, tra scuola e amici. Un brand di enorme successo che venne adattato a serie tv animata per Nickelodeon sempre nello stesso anno.

Arriva oggi l’annuncio che la Mattel, reduce dall’enorme successo di Barbie, ha in sviluppo un film dedicato al brand Monster High, in collaborazione con la Universal Pictures e Akiva Goldsman, anche se non è stato fatto ancora nessun nome per chi dirigerà il film.

Il capo della Mattel Films Robbie Brenner ha dichiarato:

Monster High ha sempre aiutato i suoi fan a scoprire la bellezza nell’essere se stessi e nel celebrare le differenze e le unicità che sono alla base di ciò che ci rende chi siamo veramente. Siamo orgogliosi di fare squadra con la Universal Pictures e con il geniale Akiva Goldsman per riuscire a veicolare questo messaggio tramite il film e farlo arrivare al pubblico di tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social e su TikTok.

Classifiche consigliate