È passato un anno dall’uscita di: il film, che ha segnato la riapertura dei cinema dopo il secondo lockdown, è stato un successo (nonostante il lancio in contemporanea su HBO Max e il dilagare di copie pirata) con 468 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, e così la Warner Bros ha dato il via libera a un sequel affidandolo al regista Adam Wingard . Da allora però non si è più saputo nulla a riguardo, fino ad oggi.

Deadline rivela infatti che la premier del Queensland, Annastacia Palaszcsuk, ha annunciato che il sequel (ancora senza titolo) verrà girato alla fine dell’anno in Queensland. Le riprese si svolgeranno nell’area della Gold Coast, attrezzatissima in termini di teatri di posa, e nel sud est dello stato. Screen Queensland, la film commission governativa che si occupa di finanziare progetti internazionali di questo tipo, afferma che la produzione inietterà almeno 58.6 milioni di dollari nell’economia locale, creando oltre 500 posti di lavoro tra attori e troupe coinvolgendo almeno 750 comparse.

Nulla sappiamo sulla trama, ma l’anno scorso Wingard aveva spiegato che “Credo che ci sia molto da esplorare a proposito della Terra Cava che abbiamo introdotto in Godzilla Vs. Kong. È un Pianeta Terra ancora preistorico: è da lì che arrivano questi titani. In questo film esploreremo questo mistero, voglio che vengano date delle risposte e che ci si spinga verso il livello successivo”.

La saga del MonsterVerse ha un rapporto stretto con il Queensland: Godzilla vs. Kong e Kong: Skull Island sono entrambi stati girati in parte nella zona.

Fonte: Deadline