, il cinecomic di Daniel Espinosa con, non è di certo definibile come un prodotto particolarmente riuscito, anzi. Eppure, nonostante il box-office non particolarmente esaltante e l’apprezzamento critico non pervenuto, il film sta avendo una bizzarra “seconda giovinezza” ora che è arrivato disponibile in Digital HD.

Seguendo uno di quegli strani percorsi che – spesso e volentieri nella storia – hanno portato dei lungometraggi “discutibili” a diventare dei cult trash amatissimi, anche Morbius con Jared Leto è diventato, suo malgrado, un fenonemo social tanto che la Sony, sfruttando quest’ondata di popolarità inattesa, al motto di “l’importante è che se ne parli” ha deciso di riportalo in ben mille cinema americani.

E nelle ore scorse anche Jared Leto è intervenuto direttamente in questa vicenda con un filmato, pubblicato su Twitter, all’insegna di una decisa autoironia. Dopo che molta gente ha chiesto, proprio su Twitter, un sequel del cinecomic, Jared Leto ha deciso di postare un video in cui viene scoperto mentre sta leggendo una sceneggiatura che cerca di occultare dall’occhio della macchina da presa. La sceneggiatura che Jared Leto sta leggendo è quella di Morbius 2: It’s Morbin’ time diretto da Bartholomew Cubbins, un personaggio ricorrente nel mondo di Dr. Seuss nonché pseudonimo impiegato spesso e volentieri dall’attore e cantante.

Ecco, a seguire, il tweet:

What time is it? pic.twitter.com/IuWR72WCc9 — JARED LETO (@JaredLeto) June 3, 2022

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!