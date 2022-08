Morbius, Matt Smith sul flop del film: “È andata come è andata”

Morbius è diventato, a suo modo, un piccolo cult, ma non certo per i motivi sperati, presumibilmente, dalla Sony, dal regista Daniel Espinosa e dal protagonista Jared Leto.

È diventato un piccolo cult principalmente per come il cocente flop critico e commerciale del cinecomic è stato accolto dai frequentatori di internet e dei social che hanno trasformato Morbius in una vera e propria fucina di meme vari ed eventuali.

Matt Smith, che nella pellicola ha interpretato il perfido Milo, ha commentato le performance del film Sony nel corso di un’intervista rilasciata per la promozione stampa di House of the Dragon, la serie che riporterà sugli schermi l’universo di Game of Thrones.

L’attore ha detto:

Sì, è finito sotto a un autobus. Ma devi farci il callo. Anche perché che altro potresti fare? Alla fin fine è solo un film, non è che stiamo salvando delle vite umane. Per qualche ragione non ha funzionato e… è andata come è andata.

