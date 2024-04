Lin-Manuel Miranda ha scritto le canzoni per il nuovo film Disney Mufasa: Il re leone, mentre il compositore sudafricano Lebo M ha lavorato alla musica aggiuntiva, come abbiamo scoperto anche dal primo trailer diffuso online nelle scorse ore.

“Il Re Leone ha un’eredità musicale incredibile con le musiche di alcuni dei più grandi autori in circolazione sono orgoglioso di farne parte”. Ha dichiarato Miranda sull’argomento. “È stata una gioia lavorare al fianco di Barry Jenkins per portare in vita la storia di Mufasa e non vediamo l’ora che il pubblico possa vedere questo film nelle sale”.

FONTE: ComicBook.com

