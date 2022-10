My Policeman, David Dawson sulle scene di sesso con Harry Styles: “Ci siamo fatti una risata”

In una recente intervista con THR, David Dawson ha parlato delle riprese di My Policeman, che sarà disponibile in streaming tra poche settimane.

L’attore ha parlato nello specifico delle scene di sesso con Harry Styles, come potete leggere a seguire:

Ci sono mai stati momenti in cui hai pensato: “Sto girando una scena di sesso con una delle più grandi pop star al mondo”?. Non tanto durante, ma piuttosto quando urlavano: “Stop!” e iniziavamo a ridere. Era una situazione bizzarra, c’erano soltanto altre quattro persone con noi nella stanza, e quando senti “stop!” inizi a notare, ad esempio, il direttore della fotografia e tutti gli altri. Ci siamo fatti una risata, perché era il modo migliore per gestire delle scene simili.

Del cast di My Policeman fanno parte anche Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache e Rupert Everett. Il film sarà disponibile su su Amazon Prime Video dal prossimo 4 novembre.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!