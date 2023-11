Hanno suscitato un certo scalpore le recensioni della critica francese di Napoleon, e la conseguente reazione di Ridley Scott (“i francesi non si piacciono nemmeno tra di loro“). Forse proprio tutto questo ha contribuito a rendere il film particolarmente popolare, perché ieri ha debuttato in testa alla classifica, incassando più di un milione di euro con circa 120 mila biglietti staccati nella giornata di mercoledì. Quando il 19 luglio Barbie e Oppenheimer sono usciti nei cinema francesi hanno staccato rispettivamente 359 mila e 150 mila biglietti. È il miglior lancio da anni per un film di Ridley Scott: House of Gucci aveva staccato, per esempio, solo 34 mila biglietti nel suo giorno d’esordio. Per fare un confronto nostrano, invece, in Italia Napoleon ha debuttato in testa incassando 400 mila euro e staccando circa 55 mila biglietti.

La cifra francese, segnala Variety, include circa 8000 mila presenze alle anteprime tra cui la grande premiere parigina che si è tenuta il 14 novembre. Il film – definito “Barbie e Ken sotto l’Impero” da Le Figaro – ha battuto con un ampio margine altri film come Rien a perdre e l’animazione di Mars Express. Secondo Comscore France, con una buona tenuta Napoleon potrebbe arrivare a superare il milione di biglietti staccati nella prima settimana e chiudere la sua corsa con più del doppio o del triplo. Oppenheimer, per fare un confronto, ha chiuso la sua corsa con 4.45 milioni di biglietti, Super Mario Bros: il film con 7.3 milioni.

