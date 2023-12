Nel corso di un’intervista con IndieWire, Vanessa Kirby, il volto di Giuseppina, ha parlato della presenza di numerose scene divertenti in Napoleon di Ridley Scott.

L’attrice ha spiegato che era nelle intenzioni del regista mostrare un certo umorismo:

So che era quella l’intenzione, visto che si parla di un mondo estremo, con vite vissute intensamente, pericolose e pieni di rischi. Credo che l’altro estremo servisse a sottolineare un po’ tutta l’assurdità, per certi versi sembrava umano mostrare qualcosa di estremo e difficile con dell’umorismo bizzarro. Abbiamo riso tanto sul set. Vista la brutalità di quel mondo, e della natura di quello che stavamo esplorando, abbiamo dovuto ridere per forza tra un ciak e l’altro.

Il film è nei cinema italiani dal 23 novembre con Sony Pictures ed Eagle Pictures poi, in una data ancora non stabilita ma presumibilmente verso l’inizio di gennaio, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+.

