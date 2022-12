Top Gun: Maverick è il film dell’anno secondo la National Board of Review

È Top Gun: Maverick il miglior film del 2022 secondo la National Board of Review. In un anno in cui la ripartenza è stata molto lenta e difficile, il blockbuster di Joseph Kosinski ha dominato il box-office con quasi miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo, conquistando pubblico e critica. La stagione dei premi sta iniziando, e se i Gotham Awards hanno indicato Everything Everywhere All At Once come miglior film, la NBR ha scelto Top Gun: Maverick come pellicola dell’anno, premiando poi Steven Spielberg come miglior regista per The Fabelmans.

Va ricordato che negli ultimi 13 anni solo un film vincitore dell’NBR ha poi vinto l’Oscar come miglior film (Green Book). Tuttavia si tratta, come gli altri premi della critica, di importanti indicatori dei titoli verso i quali Hollywood punterà agli Oscar e che rimarranno sotto i riflettori nei prossimi mesi. Un anno fa ad aggiudicarsi l’NBR come miglior film e miglior regista fu Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, poi nominato a tre Oscar.

I migliori attori sono Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), e i migliori attori non protagonisti sono Brendan Gleeson (Gli spiriti dell’isola) e Janelle Monàe (Glass Onion). Colpisce invece la totale assenza di Tár di Todd Field, un film che difficilmente non rivedremo agli Oscar, perfino dalla Top10 dell’anno della NBR.

La National Board of Review è composta da un gruppo selezionato di cineasti, professionisti del settore, studiosi, studenti e cinefili, e spesso i suoi premi vengono visti come uno dei primi indicatori per i trend della stagione degli Oscar.

NATIONAL BOARD OF REVIEW 2022: TUTTI I VINCITORI

Miglior fotografia : Claudio Miranda, “Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

NBR Freedom of Expression Awards: “All the Beauty and the Bloodshed” (Neon) e “Argentina, 1985” (Amazon Studios)

Miglior film : “Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures)

Miglior regista : Steven Spielberg, “The Fabelmans” (Universal Pictures)

Miglior attore : Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

Migliore attrice : Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once” (A24)

Miglior attore non protagonista : Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

Migliore attrice non protagonista : Janelle Monáe, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

Miglior sceneggiatura originale : Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

Miglior sceneggiatura adattata : Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell, “All Quiet on the Western Front” (Netflix)

Miglior esordio : Danielle Deadwyler, “Till” (Orion/United Artists Releasing)

Miglior esordio : Gabriel LaBelle, “The Fabelmans” (Universal Pictures)

Miglior debutto alla regia : Charlotte Wells, “Aftersun” (A24)

Miglior film d’animazione : “Marcel the Shell With Shoes On” (A24)

Miglior film internazionale : “Close” from Belgium (A24)

Miglior documentario : “Sr.” (Netflix)

Miglior cast d’insieme : “Women Talking” (MGM/United Artists Releasing)

I MIGLIORI FILM DELL’ANNO (ordine alfabetico)

“Aftersun” (A24)

“Avatar: The Way of Water” (20th Century Studios)

“The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures)

“Everything Everywhere All at Once” (A24)

“The Fabelmans” (Universal Pictures)

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix)

“RRR” (Variance Films)

“Till” (Orion/United Artists Releasing)

“The Woman King” (Sony Pictures)

“Women Talking”

MIGLIORI 5 FILM INTERNAZIONALI (ordine alfabetico)

“All Quiet on the Western Front” (Germany)

“Argentina, 1985” (Argentina)

“Decision to Leave” (South Korea)

“EO” (Poland)

“Saint Omer” (France)

MIGLIORI 5 DOCUMENTARI (ordine alfabetico)

“All the Beauty and the Bloodshed” (Neon)

“All That Breathes” (HBO)

“Descendant” (Netflix)

“Turn Every Page – The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb” (Sony Pictures Classics)

“Wildcat” (Amazon Studios)

TOP 10 FILM INDIPENDENTI (ordine alfabetico)