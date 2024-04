L’addio di Scott Stuber alla divisione film di Netflix ha scosso Hollywood, anche se non era totalmente inatteso, mentre l’ingresso di Dan Lin al suo posto pone interrogativi su un eventuale cambiamento nella strategia del colosso dello streaming sul fronte cinematografico.

L’occasione di discuterne è stata la presentazione degli ottimi dati fiscali del primo trimestre, che ha visto ancora l’uscita di prodotti pensati da Stuber (e sarà così ancora per buona parte dell’anno).

Qualche giorno prima dell’annuncio dei dati, il New York Times ha pubblicato un report sulla riorganizzazione del reparto film di Netflix, secondo la direttiva di realizzare “meno film, migliori e meno costosi”, ampliando la varietà di prodotti.

La riorganizzazione prevede quindi quattro sotto-reparti:

Commedie, horror e film religiosi sono le tre categorie in cui, almeno al momento, Netflix non offre molti prodotti originali e che quindi verranno probabilmente potenziate nei mesi a venire.

Rispondendo però alle domande dell’analista Richard Greenfield, Ted Sarandos ha smentito che vi sia stata una direttiva da parte di Dan Lin sul fare “meno film, migliori e meno costosi”:

Non siamo stati consultati per quell’articolo. Non abbiamo desiderio di fare meno film. Ma sì, c’è un gran desiderio di fare meglio.