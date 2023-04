Deadline riporta in esclusiva che gli Amazon Studios hanno acquistato la sceneggiatura firmata da Brian Otting intitolata Never Too Old to Die che avrà per protagonista Sylvester Stallone. Stallone sarà produttore assieme a Braden Aftergood della Balboa Productions.

La storia si incentra su un misterioso omicidio commesso in una casa di riposo per spie che scatena la missione personale di un eroe della Guerra Fredda per cercare l’assassino che vive fra di loro.

Questo sarà il primo progetto dopo l’accordo di prelazione firmato da Sylvester Stallone e dalla sua casa di produzione con Amazon Studios.

Al momento non ha ancora una data d’inizio riprese o d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Classifiche consigliate