New Moon, Chris Weitz rifiutò un cameo di Taylor Swift: “Nessuno avrebbe pensato ad altro”

Taylor Swift avrebbe potuto avere un cameo in The Twilight Saga: New Moon, e il regista Chris Weitz si pente ancora oggi di averglielo impedito.

Parlando durante il podcast The Twilight Effect condotto da Ashley Greene e Melanie Howe, il regista ha raccontato che l’agente della popstar aveva insistito per farle ottenere una piccola parte nel film, spiegando perché invece lui rifiutò la proposta:

Taylor Swift era una gigantesca fan di Twilight, e io e lei avevamo lo stesso agente all’epoca. Lui mi disse: Taylor vorrebbe essere nel film. Non per te, ma perché è una Twi-hard. Basta anche qualcuno nella caffetteria, o alla tavola calda, qualsiasi ruolo. Vorrebbe semplicemente essere nel film.

Ma secondo Weitz la presenza della Swift sarebbe stata davvero troppo ingombrante per il suo film, e avrebbe distratto gli spettatori dagli altri personaggi e dalla storia:

La cosa più difficile per me è stata pensare al momento in cui Taylor Swift sarebbe comparsa sullo schermo: a quel punto per almeno cinque minuti nessuno sarebbe più riuscito a pensare ad altro. Anche a me dispiace, perché ovviamente avrei potuto… diventare amico di Taylor Swift! Deve aver pensato: “Ma chi è questo stronzo?” Ma a volte devi prendere delle decisioni difficili per il bene del film.

Vedremo Swift prossimamente sul grande schermo in Amsterdam, di David O. Russell. Nel frattempo, sta puntando agli Oscar con il suo cortometraggio All Too Well.

Fonte: The Independent