I premi della critica entrano nel vivo: dopo i Gotham Awards, si è espresso il New York Film Critics Circle, la più antica associazione di critici degli Stati Uniti fondata nel 1935 e composta da 37 critici dell’area di New York.

A vincere il premio come miglior film è stato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (nel 2019 il premio era andato a The Irishman), mentre il miglior regista è Christopher Nolan per Oppenheimer. Gli attori premiati sono stati invece Lily Gladstone per KOTFM e Franz Rogowski per Passages.

Un anno fa l’associazione aveva nominato Tár come miglior film: la pellicola con Cate Blanchett arrivò a ottenere 6 nomination all’Oscar. Risale al 2011 l’ultimo titolo vincitore sia del premio della NYFCC che dell’Oscar al miglior film: fu The Artist.

NEW YORK FILM CRITICS CIRCLE 2023: I VINCITORI

MIGLIOR FILM

Killers of the Flower Moon

MIGLIOR REGISTA

Christopher Nolan, Oppenheimer

MIGLIORE ATTRICE

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

MIGLIOR ATTORE

Franz Rogowski, Ira Sachs’ Passages

MIGLIOR SCENEGGIATURA

May December by Samy Burch and Alex Mechanik

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Charles Melton, May December

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Menus-Plaisirs — Les Troisgros (dir. Frederick Wiseman)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

The Boy and the Heron

MIGLIOR PRIMO FILM

Past Lives

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Anatomy of a Fall

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Hoyte Van Hoytema, Oppenheimer

Fonte: NYFCC

