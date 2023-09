In un’intervista con MovieMaker magazine (condotta prima dello sciopero SAG-AFTRA), Nia Vardalos ha parlato degli inizi della sua carriera parlando del rapporto difficile con la sua prima agente.

“Mi disse che non ero abbastanza bella per essere una protagonista e non abbastanza grassa per essere una caratterista” ha ammesso l’attrice, prima di aggiungere che la sua esperienza era in effetti molto simile ad altre:

La gente non era neanche sconvolta, diceva “Oh sì, il mio agente mi ha detto la stessa cosa”. Mi resi conto che quella storia e quella negatività mi stavano abbattendo, perciò decisi di trasformare le mie esperienze in qualcosa. Presi in prestito il computer di un amico e scrissi una sceneggiatura: Il mio grosso grasso matrimonio greco.

Ha poi aggiunto:

A volte vengo dipinta come questa persona forte respinta da Hollywood che si è creata la sua storia, ma in realtà mi ha fatto molto male sentirmi dire che le mie origini o il mio aspetto non andavano bene. […] Perciò si fotta quella stronz*a, guardate come è andata!

Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 arriverà al cinema il 5 ottobre.

