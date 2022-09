Nicolas Cage torna a parlare del cattivo DC che vorrebbe interpretare: “Egghead”

Qualche mese, dopo esser stato invitato a citare un personaggio che avrebbe interpretato volentieri in un cinecomic, Nicolas Cage aveva risposto facendo riferimento a un noto cattivo della serie anni ’60 dedicata a Batman, Egghead.

Durante una recente intervista per il podcast Happy, Sad, Confused, Cage è tornato a ribadire la sua posizione:

Il punto è che Egghead è stato interpretato da Vincent Price, no? Parliamo di una delle più grandi superstar americane che venero e che è stato bellissimo seguire durante la mia crescita. Oscar di sangue.

Mi stavo rivedendo la serie di Batman perché ero curioso per l’interpretazione di Vincent Price, e quel personaggio è esilarante. Tutte le parole cominciano con “egg”, “egg-cellent”, “egg-static”.

Non intendo chiamare la Warner Bros., è una cosa per gioco. Se su un tappeto rosso qualcuno mi fa una domanda, mi piace dare risposte divertenti. Ma ho un’idea per interpretare quel personaggio che sarebbe terrificante, ci ho pensato molto, ma non intendo condividerla.