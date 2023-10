Quattro senatori statunitensi hanno annunciato oggi una proposta di legge per tutelare attori, cantanti e altre persone nell’ambito dell’uso dell’intelligenza artificiale.

Il Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act, anche noto come No Fakes Act, riterrà legalmente responsabili persone, compagnie e piattaforme che decidano di produrre o ospitare repliche digitali.

SAG-AFTRA ha approvato con entusiasmo l’annuncio, come si legge nelle parole della presidente Fran Drescher:

La voce di un interprete e il suo aspetto sono parte della sua essenza unica, perciò non è giusto che vengano usati senza il suo permesso. Il consenso è la chiave.

Il No Fakes Act impedirebbe a una persona di produrre o distribuire una replica non autorizzata generata tramite l’uso di intelligenza artificiale, ritenendola direttamente responsabile dei danni. A fare eccezione ci sarebbe la rappresentazione di un individuo in opere protette dal Primo Emendamento, come trasmissioni sportive, documentari, opere biografiche o in contesti di critica, commento o parodia.

Ecco i manifestanti SAG-AFTRA al momento della comunicazione relativa alla proposta di legge:

(WATCH) SAG-AFTRA’s Rebecca Damon announces US Senate bill to protect actors from unregulated AI #SAGAFTRAStrike pic.twitter.com/BiciPpz4tE — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 12, 2023

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte

Classifiche consigliate