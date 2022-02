No Time To Die

In, il Bond movie di Cary Fukunaga,w torna in scena nei panni di Q, l’ideatore e fornitore ufficiale dei vari gadget ipertecnologici impiegati da 007 nel corso delle sue missioni.

Questa volta però abbiamo la possibilità di conoscere il personaggio sotto una sfera più intima, privata nel momento in cui James Bond (Daniel Craig) e Moneypenny (Naomie Harris) piombano a casa sua e lo vediamo intento a prepararsi per un appuntamento. Q fa notare loro che sta per vedersi con un uomo. Si tratta della prima volta che, nella saga cinematografica basata sui personaggi creati di Ian Fleming, viene mostrato un personaggio dichiaratamente omosessuale.

In una recente intervista rilasciata al The Guardian, Ben Whishaw, gay dichiarato, spiega di provare un senso d’insoddisfazione per il passaggio in questione che viene buttato lì senza poi portare a nulla dal punto di vista narrativo.

L’osservazione dell’attore scaturisce nel momento in cui l’intervistatore gli spiega di aver, da una parte, apprezzato un momento così progressista in una franchise normalmente percepita come “conservatrice” ma, dall’altra, di averlo trovato un po’ fine a sé stesso, senza un effettivo sviluppo. Come se si trattasse di una “pezza” voluta dallo studio:

Suppongo di non poter dire che mi sia sembrata una mossa forzata da parte dello studio. Non è l’idea che mi sono fatto circa il come ci siamo arrivati. Penso che le motivazioni alla base fossero sincere. Ma sì, ricordo di aver provato qualcosa di simile a quello che mi fai notare tu. Ho pensato “Ok, stiamo facendo questa cosa senza poi farci altro?”. Forse ricordo di essermi sentito un po’ insoddisfatto. Ma per qualche ragione, non ne ho parlato con nessuno coinvolto nella realizzazione del film. Chissà, magari in un qualche altro progetto l’avrei fatto? Quella di Bond è una macchina davvero gigantesca. Ho pensato a lungo all’opportunità di mettere o meno in discussione la cosa. Alla fine ho deciso di non farlo. Ho accettato quello che era scritto nella sceneggiatura e ho recitato le battute.

