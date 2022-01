No Time To Die

Durante un confronto per Variety sul finale diha parlato ancora una volta del finale del film e del suo addio a

L’attore ha prima di tutto sottolineato una nota positiva:

Se aspettate la fine dei titoli di coda c’è scritto: “James Bond tornerà”. Quindi tutto a posto…

Poi ha aggiunto, sul destino del personaggio:

Credo che la cosa importante fosse creare una situazione tragica, un problema insormontabile con cose più grandi in gioco, senza che si potesse fare nulla. La forza in campo è l’arma di Savin, che stermina l’unica cosa che Bond vuole nella vita, ovvero stare con le persone che ama. Visto che non può, non ha altro per cui vivere. […] Doveva avere profondità, un peso, per essere efficace. Se non lo avesse avuto, avremmo trovato un altro finale.

Craig ha poi scherzato sui finali alternativi, come Bond che moriva a causa di un’ostrica avariata, mentre il regista Fukunaga ha effettivamente ammesso di aver preso in considerazione altre idee:

Un proiettile, una pallottola vagante. Una morte così convenzionale non ci sembrava appropriata, però, visto tutto il resto da cui era riuscito a fuggire. […] Per Bond serviva qualcosa di più, una situazione assurda.

Anche Naomie Harries ha parlato con Cinemablend dei timori iniziali:

Mi sarei oltraggiata se non mi avessero dato il finale giusto, oddio… non riuscivo a crederci. Pensavo davvero che lo avrebbero cambiato, che avevano scritto un finale fasullo. Non potevano uccidere James Bond! Lui non muore mai, no?

Attualmente, non sappiamo ancora chi rimpiazzerà Daniel Craig come nuovo James Bond. L’ultimo film movie è disponibile in home video (qui i dettagli).

