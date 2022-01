Anche durante la produzione dimolti membri della troupe non sapevano come sarebbe andato a finire il lungometraggio con Daniel Craig.

Durante il podcast Deadline‘s Crew Call Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno rivelato una curiosità proveniente dal dietro le quinte della realizzazione del film. I due hanno dichiarato che per i membri della troupe vennero realizzate delle sceneggiature molto particolari che mantenevano la coerenza degli eventi ma con dettagli omessi e un finale “falso” così da evitare fughe di spoiler:

Siamo molto confidenziali con le nostre sceneggiature, ma dobbiamo produrre le sceneggiature per la troupe, ovviamente, e per altre persone che devono essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Quindi in pratica avevamo una versione alternativa in cui abbiamo semplicemente rimosso o riscritto il finale, una sorta di esca.