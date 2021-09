No Time To Die

Forse ricorderete che, anni fa, erail regista collegato alla direzione del Bond movie che, al tempo, non sapevamo si sarebbe finito per intitolare

Poi, come noto, il regista non è riuscito a giungere a un compromesso con la Eon, la casa di produzione della famiglia Broccoli che detiene parte dei diritti della saga e ha voce in capitolo su tutto quello che riguarda il franchise, ed è entrato in ballo Cary Fukunaga. Il filmmaker subentrato a Boyle ha raccontato, all’Hollywood Reporter, di aver ricevuto la benedizione del collega una volta ottenuto l’ingaggio:

Tendo a dimenticarlo, ma avevo già avuto un meeting con la famiglia Broccoli nel 2016 ma poi mi sono spostato su altri progetti. Stavo finendo Maniac quando arriva la notizia dell’abbandono della regia del film da parte di Danny Boyle così, a quel punto, riscrivo a Barbara chiedendole se c’era modo di riparlarne. Mi rispose subito organizzando un incontro per la settimana successiva. Non avevo alcuna proposta sul da farsi, ho solo chiesto cosa volevano ottenere e cosa non aveva funzionato. Scrissi a Danny che mi diede la sua benedizione augurandomi buon lavoro, fu davvero molto, molto cordiale.

Nella stessa chiacchierata, Fukunaga cita anche i suoi Bond movie preferiti: Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà (On Her Majesty’s Secret Service) pellicola del 1969 diretta da Peter Hunt con George Lazenby nei panni di James Bond, e Casino Royale, il film del 2006 che ha inaugurato la corsa di Daniel Craig come novello 007.

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il James Bond di Cary Fukunaga, l'ultimo interpretato da Daniel Craig?