No Time To Die

La conclusione di No Time to Die ha portato ad un amaro epilogo anche per il James Bond di Daniel Craig, epilogo contrassegnato dalla sua morte.

E di recente Léa Seydoux, che negli ultimi due film di 007 ha vestito i panni di Madeleine Swann (interesse amoroso di Bond), ha deciso di commentare il drastico destino del personaggio. Intervistata da Den of Geek l’attrice ha dichiarato:

Non riesco ancora a credere che sia davvero quello che hanno deciso, che se n’è andato. Quando ho letto la sceneggiatura sapevo che avrei dovuto mantenere il segreto. Mi ha intristito, in realtà mi ha davvero intristito. Ma spero che troveranno un modo per… sai che troveranno qualcos’altro.

Il lungometraggio di Cary Fukunaga ha ottenuto ben 774 milioni di dollari nonostante la pandemia. La pellicola è l’ultima interpretata da Daniel Craig che ha vestito i panni della leggendaria spia nata dalla penna di Ian Fleming sin dalla release di Casino Royale, il film di Martin Campbell uscito nelle sale nel 2006. Attualmente, la Mgm e la Eon della famiglia Broccoli non hanno ancora svelato né chi sarà a ereditare il personaggio né, tantomeno, quando avremo modo di rivederlo sul grande schermo.

Trovate tutte le informazioni su No Time to Die nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate di celebrazione della memoria di James Bond fatta in una delle location usate per le riprese di No Time to Die? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!