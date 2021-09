No Time To Die

Ottenere una data di distribuzione in Cina, oggi come oggi, si fa sempre più difficile ein tal senso può dirsi fortunato. Come riporta Variety , il film con Daniel Craig ha superato il vaglio della commissione censura e potrà quindi approdare al cinema.

Al momento una data non è stata fissata, ma detto che la Cina è sempre stata tra i mercati chiave per James Bond: Spectre, che ha incassato 881 milioni in tutto il mondo, ha raggiunto quota 84 milioni di dollari in Cina. Skyfall, invece, ne aveva incassati 59 milioni.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il James Bond di Cary Fukunaga, l’ultimo interpretato da Daniel Craig? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!