No Time To Die

Empire ha interpretatoproposito di, da diversi giorni nei cinema italiani.

L’attore ha innanzitutto parlato della sua interpretazione di Safin svelando che una scena era troppo intensa, anche se non è entrato nei dettagli:

C’è stato un momento in cui sono andato da Barbara e da Cary [Joji Fukunaga] per dire: “Non so se posso farlo” e alla fine è stato tagliato dal film. Ci sono stati aspetti del film che ci hanno portato a riflettere: “Qual è l’impatto culturale di ciò che questa cosa potrebbe dire?“

Ha poi ringraziato il suo ruolo in Bohemian Rhapsody, raccontando un aneddoto su Denzel Washington:

Se non avessi interpretato Freddie, non so se avrei avuto la sicurezza di arrivare sul set il primo giorno con Daniel [Craig] e affrontarlo in quel modo così facilmente. Vi racconto una cosa buffa sugli Oscar… ci chiedono spesso dove teniamo i premi e una volta dissi a Denzel [Washington]: “Non ho mai una risposta, non so ancora dove metterlo. Tu dove lo metti?“. Denzel mi rispose: “Accanto all’altro“. Solo Denzel poteva rispondere così.

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

