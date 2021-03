La Broadcast Film Critics Association (BFCA), nata nel 1995 e composta da oltre 300 recensori tv, radio e online del nordamerica, ha annunciato ieri sera i vincitori della 26esima edizione dei Critics’ Choice Awards , quando manca ormai solo una settimana alle nomination agli Oscar (che si terranno poi il 25 aprile).

A dominare la serata, condotta virtualmente da Taye Diggs, Nomadland di Chloé Zhao, che ha vinto il premio come miglior film, miglior regia, miglior fotografia e miglior sceneggiatura. Anche questa volta gli streamer hanno prevalso tra i vincitori, con Netflix a primeggiare grazie a Ma Rainey’s Black Bottom (miglior attore, miglior trucco e parrucco, migliori costumi) e Il processo ai Chicago 7 (miglior cast d’insieme, miglior montaggio). Maria Bakalova ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista per Borat – Seguito di film cinema.

Tutti i premi (qui i premi alle serie):

BEST PICTURE

Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST DIRECTOR

Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST ACTOR

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

BEST ACTRESS

Carey Mulligan – Promising Young Woman (Focus Features)

BEST SUPPORTING ACTOR

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

BEST SUPPORTING ACTRESS

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

BEST YOUNG ACTOR/ACTRESS

Alan Kim – Minari (A24)

BEST ACTING ENSEMBLE

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

Minari (A24)

BEST COMEDY

Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Emerald Fennell – Promising Young Woman (Focus Features)

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST CINEMATOGRAPHY

Joshua James Richards – Nomadland (Searchlight Pictures)

BEST SCORE

Trent Reznor, Atticus Ross, and Jon Batiste – Soul (Disney)

BEST PRODUCTION DESIGN

Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank (Netflix)

BEST EDITING

Alan Baumgarten – The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal (Amazon Studios)

BEST COSTUME DESIGN

Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

BEST HAIR AND MAKEUP

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

BEST VISUAL EFFECTS

Tenet (Warner Bros.)

BEST SONG

Speak Now – One Night in Miami (Amazon Studios)

2021 SEE HER AWARD

Zendaya