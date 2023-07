Non sono quello che sono – The Tragedy of Othello di William Shakespeare, il nuovo film di Edoardo Leo, debutterà in anteprima alla 76 esima edizione del Locarno Film Festival, che si terrà dal 2 al 12 agosto nella cittadina svizzera.

Per l’occasione sono state diffuse le prime informazioni e le prime foto della pellicola con Edoardo Leo, Jawad Moraqib, Ambrosia Caldarelli, Antonia Truppo, prodotto da Groenlandia, Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

NON SONO QUELLO CHE SONO: LA TRAMA

L’Otello di Shakespeare non ha bisogno di essere raccontato. Ha solo bisogno di essere riletto esattamente com’è stato scritto, con la sola forza del dialetto a riportarlo al presente. Iago, Otello, Desdemona sono purtroppo ancora tra noi. La cronaca attraverso un grande classico. Ambientata nei primi anni 2000, una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia.

Non sono quello che sono @Ph Andrea Pirrello

