Nope: Jordan Peele e Keke Palmer sono disposti a espandere l’universo narrativo del film

Il regista e la co-protagonista di Nope, Jordan Peele e Keke Palmer, hanno recentemente discusso in merito alla possibilità di espandere l’universo narrativo della pellicola nel corso di un’intervista concessa per l’arrivo del film in streaming su Peacock.

Parlando del suo personaggio, Emerald Haywood, in Nope, Keke Palmer spiega che, dal suo punto di vista, potrebbe essere riportata in scena nel momento in cui quello a cui abbiamo assistito nel lungometraggio può tranquillamente essere letto come un preludio di qualcosa che potrebbe accadere anche da altre parti e raccontato da un altro punto di vista. Da cui la necessità di riportarla in azione, anche se potrebbe essere mediamente restia a farlo, dati i trascorsi.

A quel punto Jordan Peele aggiunge:

Guarda, non riesco davvero a esprimere a parole quanto potrebbe essere divertente continuare il viaggio. Le avventure di Emerald Haywood! Quindi già il fatto di sentirti dire interessata… mi viene da dire cosa aspettiamo.

Un’osservazione che keke Palmer accoglie al motto di:

E andiamo! Sono pronta per l’assegno del produttore esecutivo!

Qualche settimana fa, Jordan Peele aveva parlato di un potenziale sequel di Nope in riferimento alla presenza, nel trailer del film, di un attore e una scena poi assenti dal montaggio finale. Trovate tutti i dettagli in questa pagina.

A seguire trovate invece la nostra videointervista ai due protagonisti della pellicola, Keke Palmer e Daniel Kaluuya:

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi – Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.Mostra meno

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Jordan Peele alle prese con un sequel di Nope? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

