Nope: le recensioni internazionali promuovono il film di Jordan Peele

Dopo le prime reazioni social, sono arrivate le recensioni internazionali di Nope, l’atteso film di Jordan Peele, già regista di Scappa – Get Out e Noi – Us. Giunto al suo terzo lungometraggio dopo l’esperienza alla sceneggiatura di The Candyman e alla produzione di serie tv come Lovecraft Country, Peele sembra aver messo a segno un nuovo successo sul grande schermo, almeno a giudicare dalle recensioni raccolte su RottenTomatoes, dove al momento (con 79 recensioni) l’86% dei giudizi è positivo e il voto medio è di 7.7/10.

Vi riportiamo alcuni estratti:

New York Post – La botta di adrenalina che si ha non sapendo cosa accadrà poi (qualcosa che si trova raramente al cinema, a meno che non si tratti di uno sciocco cameo in un film Marvel) invade il film di Jordan Peele come fosse una spietata civiltà aliena.

Polygon – La sorpresa più grande di Nope è che è il film più debole di Jordan Peele.

Screen – Con Nope, lo sceneggiatore e regista premio Oscar amplia la propria tela, aspirando a livelli di spettacolo da popcorn movie Spielberghiano senza sacrificare il peso emotivo e tematico dei suoi lavori precedenti.

Empire – Una corsa ambiziosa e provocatoria: Nope sembra una di quelle bestie sempre più rare, e cioè un blockbuster originale.

BBC – Persino un film mediocre di Jordan Peele è meglio del film più forte di un regista qualunque. Nope è quel film mediocre.

Rolling Stone – Nulla di tutto ciò funzionerebbe senza le persone. Palmer e Kaluuya non potrebbero essere più bravi.

The Wrap – Il terzo film di Jordan Peele è un filmone grande e grosso, non manca mai di idee o scene spettacolari. Ma non funziona.

Variety – Conferma la magia del brand di Jordan Peele. Ma conferma anche che fare film con troppo caos e confusione minaccia di diventare parte di questo brand.

Daily Telegraph – Un film che fa per il cielo aperto ciò che Lo Squalo fece per le spiagge.

EW – Fiaba fantascientifica, Nope sembra problematico e meno soddisfacente dei primi due film, eppure è comunque fichissimo.

Indiewire – L’unico film fantascientifico che potrebbe deliziare e terrorizzare sia Guy Debord che Ed Wood.

The Playlist – Sebbene non soddisfi filosoficamente nella somma delle sue parti – è uno specchio torbido – Nope rimane assolutamente entusiasmante ed è la prova ulteriore dell’affinità di Peele per lo spingersi oltre i limiti sempre più stretti del cinema commerciale. Imperfetto, ma rinfrescante.

L’uscita statunitense di Nope è fissata al 22 luglio, in Italia il film arriverà l’11 agosto. Jordan Peele ha girato il film in pellicola Kodak, impiegando pure il formato 65 mm in IMAX. Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer). Tra i protagonisti della storia troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

