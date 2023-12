Tramite Total Film è approdata in rete una nuova immagine di Nosferatu, il nuovo film di Robert Eggers girato dopo The Witch, The Lighthouse e The Northman remake del capolavoro dell’espressionismo tedesco Nosferatu il vampiro (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) diretto da Friedrich Wilhelm Murnau. La pellicola era stata già oggetto di remake nel 1979 con Nosferatu, il principe della notte di Werner Herzog.

“Ci sono cose che assomigliano a [l’attore Max] Schreck, ma sentivo che dovevamo fare qualcos’altro”, ha rivelato Eggers a Total Film. “Fondamentalmente mi sono chiesto: “Che aspetto avrebbe un nobile della Transilvania morto veramente?” Bill [karsgard] ha perso un’enorme quantità di peso. È talmente trasformato in ogni aspetto che non so se la gente gliene darà atto. Si vede Bill [nel ruolo di Pennywise] nel trucco di IT; qui non si percepisce nessun Bill”.

Trovate l’immagine qua sotto:

Nel cast di Nosferatu troviamo Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin (The Crown).La storia gotica ruota attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.

Cosa ne pensate di questa nuova rivisitazione di Robert Eggers su Nosferatu? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

