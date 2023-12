Grazie a Entertainment Weekly possiamo dare uno sguardo a Willem Dafoe in Nosferatu, atteso nuovo progetto di Robert Eggers.

Nell’immagine. disponibile qua sotto, vediamo l’attore nei panni del Professor Albin Eberhart von Franz.

Lo stesso Eggers descritto il personaggio di von Franz come un “pazzo cacciatore di vampiri”. Riguardo poi a ciò che vediamo nella foto ha aggiunto:

Quella sequenza, oltre ad avere fiamme vere, aveva 2.000 ratti veri. Il che è stato impegnativo ma anche divertente.

Nel cast di Nosferatu troviamo Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin (The Crown).La storia gotica ruota attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.

