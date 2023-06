Nonostante non sia stato annunciato quando entrerà in produzione, il produttore James DeMonaco ha di recente parlato del nuovo film di La notte del giudizio, che sarà il capitolo numero 6 della saga.

“Non sarà completamente diverso dai film precedenti, ma stiamo mostreremo un’America nuova” ha spiegato durante un’intervista con Variety. “In La notte del giudizio per sempre, l’America è praticamente crollata perché piegata a diverse ideologie. Gli stati si sono divi per sessualità, religione e ideologia. Ci siamo spezzati perché la discordia è ai massimi livelli. La notte del giudizio si terrà in questo mondo“.

Vi ricordiamo che il quinto film, La notte del giudizio per sempre, è uscito nel luglio 2021. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

