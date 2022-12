Una notte violenta e silenziosa 2: la produttrice conferma i piani per un sequel

Durante un’intervista con Collider, la produttrice di Una notte violenta e silenziosa, Kelly McCormick, ha parlato delle possibilità di un sequel.

Nonostante in Italia non abbia fatto faville, il film ha aperto al secondo posto negli Stati Uniti con 13,3 milioni di dollari, un dato leggermente superiore alle attese. Si tratta di un buon esordio per la pellicola Universal vietata ai minori, che alla luce di un budget di circa 20 milioni, ne ha raccolti già 20,3 in tutto il mondo.

Se il film sarà un successo, lo studio metterà in cantiere un seguito:

Speriamo di cominciare a lavorare a “Una notte violenta 2“, se tutto andrà bene, nelle prossime settimane. La nostra tendenza è tenere la testa bassa e concentrarci su ciò che abbiamo davanti o che ci è più vicino.

Nel film David Harbour veste i panni di un particolare Babbo Natale che durante la notte della vigilia dovrà salvare una famiglia benestante da un gruppo di mercenari.

Il film è disponibile nelle sale americane dal 2 dicembre, in quelle italiane è arrivato il 1° dicembre.