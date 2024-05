DNEG ha avviato un nuovo round di licenziamenti che vedrà diminuire del 5% i suoi oltre 10000 impiegati in tutto il mondo.

Lo studio di effetti visivi, noto in passato come Double Negative e fondato nel 1998 a Londra, ha ora varie sedi in giro per il mondo tra cui Mumbai, Vancouver, Los Angeles e Sydney. Numerosissimi i film a cui ha lavorato, tra cui i recenti Oppenheimer, Dune – Parte Uno e Dune – Parte Due, e serie come Avatar: la leggenda di Aang. Ha vinto l’Oscar per gli effetti visivi di film come Inception e Tenet.

I licenziamenti, secondo quanto riporta Deadline, sono dovuti alle mutate condizioni del mercato dopo i sei mesi di paralisi che ha avuto Hollywood nel 2023 a causa degli scioperi. La contrazione nella produzione cinematografica e televisiva si sta facendo sentire in tutti i settori (l’area di Los Angeles ha visto una riduzione del lavoro molto importante), incluso quello della post-produzione. Aziende gigantesche come DNEG vengono coinvolte in importanti commesse per i grandi blockbuster che però, in questa fase, stentano ancora a tornare ai numeri precedenti agli scioperi. L’anno scorso DNEG aveva avviato una prima fase di licenziamenti chiedendo poi agli impiegati una riduzione negli stipendi nell’attesa che la situazione del mercato migliorasse.

