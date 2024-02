A un anno dalla vittoria dell’Oscar per Everything Everywhere All At Once, i Daniels stanno iniziando ufficialmente a lavorare al loro prossimo film, attualmente senza titolo.

A distribuirlo sarà la Universal Pictures, che con Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha siglato un accordo di prelazione: la data di uscita è fissata per il 12 giugno 2026. A quel punto saranno passati tre anni dagli Oscar, e quattro dall’uscita di Everything Everywhere All At Once. Non sappiamo nulla sul film: né il titolo, né la trama, né il cast.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety

Classifiche consigliate