In occasione della presentazione al mercato di Berlino, la Arclight Films ha diffuso le prime immagini di Oh, Canada!, il nuovo film di Paul Schrader con Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman e Michael Imperioli.

Il film è un adattamento cinematografico del libro di Russell Banks intitolato I tradimenti (Foregone), arrivato in Italia nel 2022.

La pellicola, che ruota attorno alla storia del celebre documentarista Leonard Fife, potrebbe debuttare a un festival tra Cannes e Venezia.

Oh Canada di Paul Shrader – La trama

Ha passato una vita a raccontare storie vere, a girare documentari che ne hanno fatto un’icona, al punto che in Canada, dove risiede da decenni, Leonard Fife è considerato una sorta di monumento nazionale. Il suo primo lavoro ha smascherato la collusione tra il governo canadese e quello americano allo scopo di testare il famigerato Agent Orange. La sua ultima intervista dovrebbe essere la celebrazione di una vita straordinaria. L’amata moglie Emma, i suoi allievi, i suoi tecnici sono riuniti al suo capezzale per ascoltare, dalle sue labbra, come abbia cambiato il cinema documentario. Ma Fife, seppure posto davanti alla macchina da presa e non dietro, finisce per appropriarsene. E quella che racconta per la prima volta è la sua vera storia. Muovendosi agile nel tempo, ricostruisce la trama di fughe e tradimenti, di bugie e viltà che ne hanno fatto l’uomo che è, una sorta di eroe. Un’immagine idealizzata che Fife è deciso a distruggere.

