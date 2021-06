Nel corso della sua carrieraci ha abituati a svolte e colpi di scena spesso alla fine dei suoi film: un marchio di fabbrica che ha assunto un vero e proprio nome, lo Shyamalan Twist. Il suo nuovo film,, arriverà nei cinema di tutto il mondo il mese prossimo, e sebbene sia ispirato a una graphic novel intitolata Sandcastle avrà aspetti estremamente originali come gli altri titoli del regista.

Durante un panel al Tribeca Film Festival Shyamalan non si è sbilanciato molto sulla pellicola, aumentando tuttavia le aspettative del pubblico:

Nessuno ha mai visto niente di simile sia in termini di tono sia… voglio dire, è davvero diverso da qualsiasi altra cosa abbiate visto.

Shyamalan ha definito il suo film “spudorato” e “sovversivo”, e ha aggiunto di non aver ancora chiuso il finale (sta parlando del montaggio, le riprese ovviamente sono finite da un pezzo):

Sto decidendo per un tono minore… come concludere su un tono minore. Unbreakable termina con una specie di flessione, no? Una nota dark, un tono minore alla fine. L’uomo che pensavamo fosse il migliore amico era in realtà il villain… e quel tono minore ti rimane in testa per sempre.

Il regista ha anche spiegato di aver inserito molto della sua esperienza personale nella trama:

Mio padre è molto anziano, al momento. E ha la demenza senile. Va e viene. I miei figli, invece, sono cresciuti: dirigono, cantano ai concerti… quando è successo tutto questo?! Ho fatto un film su questa sensazione.

Old è incentrato su un gruppo di persone che scopre un cadavere su una spiagga e lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di decisamente innaturale. Sembra infatti che questa spiaggia faccia invecchiare molto rapidamente le persone. L’uscita italiana è fissata per il 21 luglio.

La graphic novel da cui è tratto il film è Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters. Il regista l’ha ricevuta come regalo per la festa del papà, e l’ha apprezzata così tanto da acquisire i diritti di sfruttamento e procedere con la scrittura di una sceneggiatura ad essa ispirata. Sandcastle segue le vicende di 13 persone che non riescono a lasciare una misteriosa spiaggia isolata che nasconde un oscuro segreto che riguarda il tempo. Descritto come un “horror esistenzialista”, il fumetto è solo il punto di partenza per il film.

La sinossi ufficiale:

Questa estate, il regista visionario M. Night Shyamalan svela un nuovo intrigante e misterioso thriller su una famiglia che durante una vacanza in una località tropicale scopre che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente… riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

Il cast della pellicola, guidato da Gael Garcia Bernal, include Vicky Krieps, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Rufus Sewell, Embeth Davidtz, Aaron Pierre, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Emun Elliott e Ken Leung. A produrre il film Shyamalan e Ashwin Rajan della Blinding Edge Pictures, insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider.

