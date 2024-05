In occasione di un’intervista con People, Olivia Wilde ha parlato del rapporto con i suoi figli spiegando che la stanno “supplicando di girare un film che non sia vietato ai minori“.

Tra i suoi film che ha diretto, compresi i tre che sta sviluppando, “ce n’è solo uno che possono vedere“. E questo è il motivo per cui i suoi figli Otis Alexander, di 10 anni, e Daisy Josephine, di 7 anni, le dicono: “Mamma, tutto questo è irresponsabile!“.

I prossimi film dell’attrice e regista saranno intitolati Avengelyne, Naughty e Perfect.

“I prossimi film che dirigerò hanno tutti n tema in comune, ovvero raccontano di donne che vivono senza vergogna” ha spiegato. “È interessante, sono film molto diversi, ma ruotano sempre attorno al potere delle donne“.

I suoi figli, che ha avuto quando era sposata con Jason Sudekis, alla fine avranno il permesso di guardare la sua filmografia:

Penso sempre all’effetto che i miei film possono avere sui miei figli. Alla fine voglio che capiscano che tutto ciò che fai nella vita ti insegna qualcosa. Non sarei la regista che sono oggi se non avessi fatto le cose che ho fatto. Cerco di incoraggiarli continuamente: non tutte le cose che facciamo devono sembrare la cosa più grande mai fatta in assoluto.