One Piece Film: Red, svelati i doppiatori di Shanks il Rosso e Uta!

One Piece Film: Red, il film diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation basato sul manga dei record di Eiichiro Oda, sarà oggi e domani nei cinema italiani con delle speciali anteprime – a pagamento – in italiano e in compagnia dei doppiatori della pellicola che si terranno in compagnia dei doppiatori italiani in quattro sale a Roma, Milano, Brescia e Modena (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

E restando in tema doppiaggio, Anime Factory ha svelato oggi i nomi dei doppiatori italiani di Shanks il Rosso e Uta.

Lo storico doppiatore Paolo Sesana torna a prestare la voce a uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda, Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, nonché il padre del nuovo personaggio Uta, che verrà invece interpretata nella versione italiana dalla doppiatrice Federica Simonelli.

Sesana e Simonelli vanno ad aggiungersi al nutrito e storico cast vocale del film:

Voci: Monkey D. Luffy – Renato Novara, Roronoa Zoro – Patrizio Prata, Nami – Emanuela Pacotto, Usopp – Luca Bottale, Vinsmoke Sanji – Lorenzo Scattorin, TonyTony Chopper – Federica Valenti, Nico Robin – Patrizia Scianca, Franky – Riccardo Rovatti, Brook – Alessandro Zurla, Jinbe – Pietro Ubaldi, Benn Beckman – Claudio Ridolfo, Lucky Roux – Diego Baldoin, Yasopp – Marcello Corse, Limejuice – Alessandro Germano, Hongo – Alessandro Fattori, Howling Gab – Francesco De Angelis, Rockstar – Marcello Cortese, Gordon – Fabrizio Odetto, Bartolomeo – Mosè Singh, Trafalgar D. Water Law – Ruggero Andreozzi, Charlotte Oven – Andrea Failla, Charlotte Brûlée – Alessandra Karpoff.

One Piece Film: RED, atteso dai fan più accaniti e non solo, è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado) e vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, nonché il padre del nuovo personaggio Uta.

Il film sarà nei cinema a partire dal primo dicembre.

