One Piece: Joe Manganiello su Crocodile "È l'altra faccia della medaglia"

In una recente intervista, Joe Manganiello ha parlato di Crocodile, il personaggio che interpreterà nella stagione 2 del live action di One Piece.

Manganiello ha recentemente parlato del personaggio e ha iniziato svelando di aver fatto tante ricerche e che a casa ha tavoli e scaffali pieni di tutte queste diverse versioni di Crocodile da cui prendere ispirazione mentre esamina il materiale:

Sto cercando di far sentire Crocodile reale, il che implica comprendere le diverse intenzioni e il diverso percorso che ha rispetto ad alcuni degli altri personaggi. Ma quello che ho scoperto, è potenzialmente il rovescio della medaglia di Rufy. Rappresenta questo oscuro futuro potenziale per Rufy se ne viene influenzato o se permette al trauma della sconfitta di infettarlo come è successo a Crocodile. E penso che ci sia una parte di Crocodile che voglia che tutti soffrano come ha sofferto lui dopo esser estato sconfitto da Barbabianca, o con la delusione di non essere diventato il Re dei Pirati e di lasciare andare quel sogno. E, naturalmente, non devi fidarti dei tuoi amici.