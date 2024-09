One Piece: Joe Manganiello sarà Crocodile e Lera Abova sarà Nico Robin

Pubblicazione: 19 settembre alle 12:41

Sono stati confermati due nuovi interpreti per il live action di One Piece, ovvero Joe Manganiello e Lera Abova che saranno rispettivamente Crocodile e Miss all Sunday (Nico Robin).

Inoltre, nel video che potete vedere qui sopra, Jeff Ward, interprete di Buggy guida un tour esclusivo sui set della stagione 2, si vedono diversi prop di scena e costumi.

La stagione 2 di One Piece arriverà probabilmente nel 2025 su Netflix.

Potete trovare tutte le notizie relative al live action nella nostra scheda.