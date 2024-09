One Piece: primo sguardo a Chopper nel nuovo video della stagione 2!

Pubblicazione: 20 settembre alle 07:00

In occasione della Geeked Week di Netflix è stato pubblicato un nuovo video in cui il cast di One Piece legge le sceneggiature della stagione 2, con un primo sguardo a Chopper.

Nel video, che potete vedere qui sopra, il cast si riunisce nella più classica delle letture del copione, e dopo averle concluse seguiamo Inaki Godoy, che interpreta Luffy, in un'altra stanza, in cui possiamo dare un primo sguardo a Chopper, il futuro medico della ciurma.

Chopper sarà completamente in CGI, e possiamo vederne le forme dal dietro, compreso il distintivo cappello rosa e le corna.

La stagione 2 di One Piece arriverà nel 2025 su Netflix.

Fonte / YouTube

