Deadline a segnalare, in esclusiva, chesi è unito al cast del nuovo film di, Oppenheimer. L’attore, visto di recente in Wrath of man – la furia di un uomo ( LEGGI LA RECENSIONE ), l’ultimo film di Guy Ritchie, raggiunge un team già parecchio nutrito che comprende star del calibro di Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek e Cillian Murphy che vestirà proprio i panni di J. Robert Oppenheimer, lo scienziato a capo del Progetto Manhattan che portò all’invenzione della Bomba Atomica.

La pellicola sarà nei cinema il 21 luglio del 2023, uno slot abbastanza abituale per i film di Christopher Nolan nonché una data che precede di circa due settimane lo sgancio della bomba sulla città giapponese di Hiroshima, avvenuto il 6 agosto del 1945. Al momento non si sa ancora quale sarà il ruolo interpretato da Josh Hartnett in Oppenheimer.

L’ultimo aggiornamento sull’atteso progetto del regista d’Interstellar e della Trilogia del Cavaliere Oscuro risale all’inizio di dicembre ed era sempre relativo a un aggiornamento sul casting, nello specifico quello di Florence Pugh, Rami Malek e Benny Safdie. Florence Pugh sarà Jean Tatlock, psichiatra membro del Partito Comunista degli USA. La donna aveva avuto una relazione con Oppenheimer, Safdie vestirà i panni del fisico ungherese Edward Teller, coinvolto nel Progetto Manhattan nonché padre della bomba a Idrogeno. Rami Malek interpreterà un altro scienziato, ma non si sa quale.

La lavorazione di questo kolossal annunciato prenderà il via in questi primi mesi del 2022. Le riprese verranno fatte sia in IMAX 65 mm che in pellicola 65 mm con Hoyte Van Hoytema (già al lavoro con Christopher Nolan in Tenet, Dunkirk, Interstellar) alla fotografia, Jennifer Lame (Tenet) al montaggio e Ludwig Göransson (Tenet) alle musiche.

Cosa ne pensate dell’ingresso di Josh Hartnett in Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!