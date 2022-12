Oppenheimer: Christopher Nolan ha ricreato l’esplosione di una bomba atomica senza usare effetti digitali

Christopher Nolan è famoso perché, per girare i suoi blockbuster, preferisce il più possibile impiegare effetti speciali pratici e, a quanto pare, anche per Oppenheimer è voluto rimanere fedele a questo modus operandi.

La nuova pellicola di Christopher Nolan in uscita il prossimo 20 luglio nei cinema dello stivale con Universal Pictures, è incentrata sulla figura del fisico Julius Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy nel film, e sulla nascita della bomba atomica avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Proprio per questo il regista aveva la necessità di raccontare anche il – purtroppo – ben noto Trinity Test. Con questo nome in codice era stata battezzata la prima detonazione di un’arma nucleare della storia effettuata, il 16 luglio del 1945 nel deserto della Jornada del Muerto nel Nuovo Messico, dall’esercito degli Stati Uniti d’America nell’ambito del Progetto Manhattan.

All’interno della cover story di Total Film su Oppenheimer, Christopher Nolan spiega che per ottenere l’effetto dell’esplosione della bomba atomica non ha voluto usare effetti digitali:

Ricreare il Trinity test senza usare la computer graphic è stata una sfida notevole. Andrew Jackson – il mio supervisore degli effetti visivi, è salito a bordo del progetto all’inizio dello sviluppo – ha cercato di capire come poter ottenere la maggior parte degli elementi visivi del film in modo pratico, dalla rappresentazione delle dinamiche quantistiche e della fisica quantistica fino ad arrivare al Trinity test stesso, alla ricreazione di ciò che ci serviva per la pellicola in una pianura desertica del Nuovo Messico in condizioni meteo straordinarie, alcune delle quali erano necessarie, parlando delle condizioni decisamente dure che abbiamo dovuto affrontare praticamente.

Poi aggiunge:

Oppenheimer è una storia dall’immensa portata e ambizione ed è senza dubbio il progetto che mi ha messo di fronte alla sfida più grande della mia carriera anche per quel che concerne l’incontro con l’ampiezza della storia. Ci sono state complicazioni logistiche e pratiche innumerevoli e di ogni genere, ma ho lavorato con una troupe fantastica che ha dato tutto. Ci vorrà ancora un po’ per finirlo. Ma mentre ci lavoro e vedo come sta venendo, sono davvero emozionato al pensiero di quello che la mia squadra è riuscita a fare.

Il regista ha parlato anche di riprese IMAX spiegando che:

Abbiamo lanciato una sfida al team di fotochimica della Kodak. Una sfida che hanno accettato. Per la prima volta in assoluto, siamo stati in grado di girare in bianco e nero in IMAX. Il risultato è sensazionale e straordinario. Appena Hoyte van Hoytema (il direttore della fotografia del film, ndr.) ed io abbiamo visto i primi test sapevamo che ci saremmo innamorati di questo formato.

Nel cast della pellicola, accanto a Cillian Murphy, troviamo: Florence Pugh (Jean Tatlock), Rami Malek, David Dastmalchian, Emily Blunt (Kitty Oppenheimer), Matt Damon (Tenente Gerenale Leslie Groves), Robert Downey Jr (Lewis Strauss), Jack Quaid, Matthew Modine, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, Alex Wolff, David Krumholtz.

Oppenheimer racconterà un momento molto importante del ‘900: lo sviluppo della bomba atomica e il ruolo avuto da Robert Oppenheimer nel progetto Manhattan che, durante il secondo conflitto bellico mondiale, ha portato alla scoperta di una tecnologia poi impiegata, con esiti terribili, in Giappone per portare a termine il conflitto con i, purtroppo, ben noti bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer, l’attesissimo film di Christopher Nolan prodotto dalla Universal Pictures in uscita il 21 luglio del 2023 nella nostra scheda. In Italia la pellicola arriverà il 20 luglio.

FONTE: Total Film via Variety