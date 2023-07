Benché Christopher Nolan sia un mago nel creare grandi esplosioni o combattimenti imponenti, è altrettanto attento a non trascurare i piccoli dettagli come dimostrato dalla lavorazione di Oppenheimer.

Il regista ha infatti rivelato di aver organizzato la schedule di riprese di Oppenheimer in base al taglio di capelli del suo protagonista, Cillian Murphy. Oppenheimer segue la vita del padre della bomba atomica tra il 1920 e il 1960. Viene facile intuire che il taglio di capelli del fisico sia cambiato nel corso di quei quarant’anni e di conseguenza anche i capelli dell’attore che lo interpreta. Ma Nolan detesta le parrucche.

Racconta a The New York Times:

Ogni volta che devi stare in una miriade di location, con un sacco di attori diversi, è sempre un puzzle. Ho insistito per organizzare le riprese in base al taglio di capelli di Cillian. Perché sono davvero allergico alle parrucche nei film. Voglio davvero che il film non abbia nessun artificio evidente quando si tratta di come i personaggi presentano loro stessi.