Come vi abbiamo già raccontato in questo articolo, Christopher Nolan ha deciso di scrivere la sceneggiatura di Oppenheimer in prima persona per immergersi meglio nella testa e nella vita del personaggio. Racconta però di essersi accorto a un certo punto di aver avuto bisogno di un’altra prospettiva. Questo perché parte del film riguarda lo scontro tra il fisico padre della bomba atomica e l’intelligence americana. In particolar modo il conflitto con Lewis Strauss (interpretato da Robert Downey Jr.), membro della Commissione sull’energia atomica. Nolan ha dunque notato come il rapporto tra i due uomini ricordasse quello tra Mozart e Salieri nel film Amadeus di Peter Schraffer. Ha raccontato al riguardo Robert Downey Jr.:

Ho un po’ messo in discussione la relazione Mozart-Salieri. Ho detto: “Non sono certo che Strauss non sia un po’ l’eroe qua dentro in qualche modo”, cosa che ha fatto sollevare il sopracciglio a Chris. L’ho sfidato mezzo scherzando se Strauss non avesse fatto tutto ciò che un qualsiasi altro patriottico americano avrebbe fatto. E lui ha risposto: “Be, questo sarà un bellissimo dialogo. Quindi farai il film?”

Sempre nell’ottica di preparazione del suo film, Christopher Nolan ha anche inviato a Cillian Murphy delle foto di David Bowie degli anni ’70 perché prendesse ispirazione. Dice infatti Murphy a proposito di Bowie in quelle foto:

Quando era così magro e quasi emaciato, ma aveva questi completi sartoriali meravigliosi. Quella era la silhouette di Oppenheimer.

