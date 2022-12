Oppenheimer, Christopher Nolan loda l’interpretazione di Robert Downey Jr: “Uno dei più grandi attori di tutti i tempi”

Total Film ha dedicato il nuovo numero a Oppenheimer, il film di Christopher Nolan in arrivo il prossimo 20 luglio nei cinema dello stivale con Universal Pictures.

In un estratto dalla rivista sono presenti le lodi del regista nei confronti di Robert Downey Jr., inclusa una nuova foto dell’attore che trovate a seguire:

Sappiamo che Robert Downey Jr. è una delle più grandi stelle del cinema, ed è così facile dimenticare che è anche uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Guardarlo perdersi in quella interpretazione e in quel personaggio in questo modo è stato un incredibile promemoria di quanto sia fantastico come attore.