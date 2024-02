In un’intervista con Deadline, Christopher Nolan e Cillian Murphy hanno commentato il finale di Oppenheimer. Nell’ultima parte del film, il protagonista viene messo sotto torchio in un interrogatorio dell’udienza per la sicurezza condotta dal giudice interpretato da Jason Clarke.

Il regista spiega:

Abbiamo parlato molto attentamente del momento in cui Kitty [la moglie del protagonista, interpretata da Emily Blunt] dice: “Pensavi che se avessi lasciato che ti umiliassero il mondo ti avrebbe perdonato? Non lo farà“. Adoro il modo in cui Cillian recita in quel momento, era così importante per me che raggiungesse questo esatto tono. E non sapevo quale fosse questo. Sapevo solo che me ne sarei accorto quando l’avremmo raggiunto, perché doveva essere una sorta di imbarazzo in un modo un po’ più aperto.

Nel resto del film, tutto ciò che Oppenheimer fa in modo un po’ vanitoso o un po’ presuntuoso, è quasi come se non ne fosse consapevole. E mi sembra che in quel momento si apra un po’ di più al pubblico e dica: “Vedremo”. Perché in un certo senso pone la domanda al pubblico. “Pensi che il mondo ti perdonerà?” “Vedremo“. E credo che la giuria sia ancora molto lontana [da questo verdetto], ma penso che abbia una migliore reputazione di quella che avrebbe se non lo avessero fatto soffrire. È un po’ come Cristo, non è vero? È come sapere che il modo per vincere è in realtà perdere. Questo era ciò che sentivo dentro di lui, e poi il modo in cui l’hai interpretato, Cillian. Ma c’è anche una grande sofferenza. E ho pensato che Jason Clarke ha fatto un lavoro meraviglioso in quella scena. E nessuno lo sa, perché non c’era nessuno, ma quando abbiamo girato la tua parte, è impazzito…