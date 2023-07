Manca una manciata di giorni al debutto di Oppenheimer nelle sale cinematografiche di mezzo mondo, anche se noi, in Italia, dovremo invece attendere il 23 agosto per gustarci la nuova fatica di Christopher Nolan.

Il regista inglese è, da sempre, un acceso sostenitore dell’esperienza del cinema in sala. Una posizione la sua che, naturalmente, non si pone come contraria in senso assoluto alla fruizione in streaming o in home video, ma che riflette quello che è l’intento principale del suo cinema: la creazione di storie che vanno viste e vissute dapprima sul grande schermo e che con tale criterio vengono concepite.

Durante la promozione stampa di Oppenheimer, Christopher Nolan ha illustrato le maniere in cui sarebbe preferibile vedere il suo lungometraggio.

Secondo il filmmaker, la migliore esperienza viene garantita dalle sale dotate di proiettore IMAX a 70mm, l’IMAX su pellicola in sostanza, un formato rarissimo, considerato che in tutti gli Stati Uniti ci sono solo 25 location attrezzate alla cosa (in Italia avevamo la sala IMAX del parco Oltremare di Riccione, chiusa da tempo). “Quando guardi un film in questo formato” spiega la mente dietro Oppenheimer “lo schermo scompare e ottieni una sensazione di tridimensionalità senza gli occhiali. Hai a disposizione uno schermo enorme che va a riempire completamente la visione periferica del pubblico”.

In alternativa, Nolan suggerisce i 70mm standard (disponibili in 77 strutture circa in USA). “I due formati sono alquanto differenti, ma li amo entrambi” dice il regista.

Oppenheimer, come anche Dunkirk e Tenet, è stato girato da Christopher Nolan con un mix di pellicola IMAX 65mm e Panavision 65mm che viene poi proposta a 70mm (nei cinema che possono farlo).

Oppenheimer esce il 23 agosto al cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Associated Press

Classifiche consigliate