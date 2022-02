Qualche giorno faha parlato col The Guardian a margine della promozione stampa della sesta stagione di Peaky Blinders, ma chiaramente la discussione è andata a parare anche su, la nuova pellicola di Christopher Nolan in arrivo a luglio del 2023.

Cillian Murphy, che abbiamo visto un paio di giorni fa nei panni dello scienziato J. Robert Oppenheimer nella prima foto ufficiale della pellicola diffusa dalla Universal per annunciare l’avvio delle riprese, ha parlato, nello specifico, di come si sia preparato per la parte spiegando di essersi documentato più che altro sulla persona e non tanto sulla “matematica, la fisica e la meccanica” della bomba atomica.

Mi sono preparato leggendo un sacco di cose. Sono interessato all’uomo e a cosa l’aver inventato la bomba abbia comportato per l’individuo. Le meccaniche alla base della cosa non fanno per me, non ho la capacità intellettuale per capirle, ma trovo molto affascinanti questi individui contraddittori.

L’attore traccia anche un collegamento fra la natura contraddittoria di Oppenheimer e quella del suo celebre personaggio di Peaky Blinders (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DELLA SERIE TV), Thomas Shelby:

Le persone s’identificano con personaggi come questi perché tutti noi abbiamo delle idee in contraddizione nelle nostre teste.

Poi, parlando della collaborazione con Christopher Nolan, regista con cui ha lavorato svariate volte, ma mai interpretando il protagonista di una sua pellicola, aggiunge:

Ci sarò sempre per Chris, a prescindere dalla dimensione del ruolo che vuole per me. Se Chris chiama, io ci sono. Non è meraviglioso che ci siano ancora registi che, all’interno dello studio system, realizzano film complessi, impegnativi peraltro girati su pellicola? Lui è un portabandiera di questa cosa. Lui, Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino sono registi straordinari che danno vita a lavori interessanti di portata gigantesca.

Nel cast di Oppenheimer troviamo: Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid and Matthew Modine Michael Angarano, Alden Ehrenreich e David Krumholtz.

La pellicola uscirà nei cinema il 21 luglio del 2023.