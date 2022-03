Anche se, il nuovo film di, verrà prodotto dalla Universal e non dalla Warner, il filmmaker collaborerà ancora una volta con Charles Roven, il produttore con cui ha lavorato ai tempi dell’acclamata trilogia de Il Cavaliere Oscuro.

Oppenheimer, le cui riprese sono partite appena qualche giorno fa, sarà basato sul libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer e vedrà Cillian Murphy nei panni del protagonista (è di poco fa la notizia che anche Jason Clarke si è unito all’imponente e importante cast del lungometraggio).

Intervistato dal LA Times a margine della promozione di Uncharted, pellicola della Sony da lui prodotta, Charles Roven ha potuto raccontare il retroscena del come Christopher Nolan abbia deciso di dirigere la pellicola in arrivo nei cinema a luglio del 2023.

Conosco Chris ed Emma da almeno 20 anni ormai. Stavamo trascorrendo un fine settimana insieme e ho semplicemente buttato lì l’idea. Mentre ne parlavo con loro, Chris mi fa “Ok, fammi leggere il libro”. Poi è tornato da me dicendo “Sono interessato a girarlo”.

Qualche giorno fa, mentre era impegnato a promuovere l’arrivo della sesta – ed ultima – stagione di Peaky Blinders, Cillian Murphy ha potuto spiegare come si è preparato al ruolo di protagonista in Oppenheimer di Christopher Nolan (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il cast della pellicola è formato da: Cillian Murphy nei panni del protagonista, Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Dane DeHaan, Jack Quaid, David Dastmalchian, Rami Malek, Benny Safdie, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matthew Modine Michael Angarano, Alden Ehrenreich, David Krumholtz e Jason Clarke.

