A moltissimi anni da, David Dastmalchian tornerà a lavorare con Christopher Nolan per il film su, ora in fase di riprese.

L’attore ne ha parlato con Screenrant dicendosi estremamente fortunato:

Ci sono stati casting incredibili nel mondo del cinema, ma io sto praticamene ringraziando il cielo ogni volta perché ho potuto dire: “Ok, ho appena lavorato un film incredibile con una storia cupa sullo strangolatore di Boston con un cast pazzesco“, poi ho girato subito un adattamento del libro di Stephen King, Il Baubau, con un cast pazzesco, e ora sono stato scelto da Christopher Nolan.

È tutto così strano, perché il mio primo lavoro è stato proprio un suo film che ha cambiato la mia vita in quanto attore e anche la vita degli spettatori, ha cambiato tutto. Da allora non solo ho sempre voluto tornare a lavorare con lui, ma anche ringraziarlo come si deve e dirgli: “Mi hai cambiato la vita“. Poi sono stato chiamato perché pensava a un ruolo per me nel suo film e non riuscivo a crederci. Non riesco a credere che torneremo a lavorare insieme, è uno dei più grandi registi di tutti i tempi e potrò dire di averci lavorato due volte.